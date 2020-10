Bekræftet: OB henter tårnhøj midtbaneslider

Superligaklubben OB har mandag aften forstærket midtbanen med den 27-årige midtbanespiller Ayo Simon Okosun.

Simon Ayo Okosun blev i 2018 solgt fra Horsens til FC Midtjylland, som så i den seneste sæson lejede ham tilbage til Horsens, hvor han gjorde det rigtig godt.

Men nu er den 198 centimeter høje midtbanespillers fremtid altså på Fyn, hvor han har skrevet en fireårig kontrakt.

- Jeg er glad for at være her, og jeg er glad for, at det kunne blive til en permanent aftale også, så jeg kan kalde OB for mit hjem i de næste år, siger Ayo Simon Okosun.

Det glæder også sportschef Michael Hemmingsen, at handlen nå er gået igennem.

- Vi er rigtigt glade for, at det er lykkedes at lokke ham til Odense fra de forsvarende danske mestre og Champions League-deltagere, og vi ser frem til at have ham i truppen. Med Simon har vi fået endnu et stærkt kort til truppen, og vi er meget tilfredse med sammensætningen nu. Dermed fortsætter jagten på sæsonens store mål, som er at lande i top seks, siger sportschef Michael Hemmingsen til OB's hjemmeside.

Hverken OB eller FC Midtjylland har offentliggjort transfersummen for Okosun, men Ekstra Bladet skrev tidligere på mandagen, at salgsprisen formentlig ville ende omkring de to millioner kroner for den hovedstødsstærke spiller, hvis de to klubber kunne nå til enighed, inden transfervinduet smækker i til midnat mandag aften.

Okosuns nu tidligere klub, FC Midtjylland, har tidligere i dette transfervindue meldt ud, at de arbejdede aktivt for at finde en ny klub til midtbanespilleren, men vi skulle alligevel helt hen til de allersidste timer, før en handel blev afsluttet.

Udover Okosun har OB i transfervinduet også hentet amerikanske Emmanuel Sabbi i Hobro og islandske Sveinn Aron Gudjohnsen, der er kommet til på en lejeaftale fra den italienske klub Spezia.

Ayo Simon Okosun får nummer 20 i OB, hvor han tiltræder med øjeblikkelig virkning.