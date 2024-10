Bekymrende tendens er vendt - nu er det et andet marked

Efter en periode med en stigning i tomme butikker i Odense er det begyndt at gå den rigtige vej, skriver Detailwatch på baggrund af tal fra Ejendomstorvet.dk.

Her kan man se, at antallet af udbudte kvadratmeter er faldende for andet år i træk. På to kvartaler er udbuddet faldet fra næsten 46.000 kvm til 40.500 kvm, lyder det fra Jakob Wegener, administrerende direktør for Ejendomstorvet.dk i en pressemeddelelse.

Ifølge Morten Rasmussen, som er partner i Nordicals Odense, der udlejer butikslokaler, er det blevet lejers marked.

- Udlejerne har ikke bare justeret på selve lejen, men også på uopsigeligheden af lejekontrakterne, så nye iværksættere ikke bliver bundet så længe, som vi så for 10 år siden, siger han.