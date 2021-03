Bekymret for besøgsantal: Zoologisk have åbner med krav om negativ test

Klokken 9 torsdag morgen åbnede porten ind til Odense Zoo.

Men selvom åbningstiden er den samme som altid, så var alting langt fra som det plejer, for de gæster der var mødt op for at gå en tur rundt i haven.

Der er nemlig krav om, at besøgende i Odense Zoo skal kunne fremvise en negativ test for coronavirus, som ikke er ældre end 72 timer. Og det var ikke helt uden besvær for hverken gæster eller Odense Zoo.

- Det kan da godt være en smule omstændigt for nogle. Nu bliver jeg testet hele tiden alligevel, så for mig er det ikke besværligt. Men det betyder da nok for andre, at man ikke længere kan tage en spontan tur i zoo. Det skal planlægges, siger Pernille Sejersen til TV 2 Fyn, da hun sammen med sin søn Axel gik en tur i haven.

Ude foran indgangen til Odense Zoo er der opstillet et stort skilt, hvor der gøres opmærksom på kravet om en negativ test for coronavirus Foto: Jeanette Torndahl Fournier

Beskyldt for diskrimination og diktatur

Da Odense Zoo annoncerede på deres Facebookside, at dørene ville åbne den 4. marts, kom den fynske attraktion i lidt af en modvind.

I kommentarsporet på Odense Zoos facebookopslag kunne man nemlig læse en stor del vrede beskeder, hvor personer anklagede Odense Zoo for at inddele befolkningen i et A- og et B-hold, for at diskriminere og for at gå ind for diktatur.

Det er særligt kravet om en negativ test, der bragte røre. Og mængden af voldsomme kommentarer kom bag på Odense Zoos direktør, Bjarne Klausen, der torsdag bare er glad for at se gæster i haven igen.

- Det var overraskende, at så positivt et opslag skulle give så meget debat. Men vi har jo ingen indflydelse på det, vi lever bare op til de regler, der bliver udstukket, siger han til TV 2 Fyn og fortsætter:

- Men jeg er da lidt bekymret for, om det betyder, at der kommer færre gæster, fordi folk skal gennem den her barriere inden.

Den røde panda lå på en gren og skuede ud over de gæster, der lagde vejen forbi Odense Zoo torsdag morgen. Foto: Ida Alstrup

Torsdag morgen var der imidlertid ingen utilfredshed at spore hos de fremmødte zoo-gæster.

- Jeg synes, at kravet om at fremvise en negativ test er helt fint. Det er jo en ekstra sikkerhed både for mig, men også for alle andre besøgende i haven. Man skal da bare lade sig blive testet og bakke op om, at der nu er åbent igen, siger Malene Anker Hansen.

Malene Anker Hansen mener, at man bare bør lade sig teste og bakke op om genåbningen af Zoo. Foto: Ida Alstrup

En del ting af vænne sig til

Frem mod åbningen har kravet om en negativ test betydet, at Odense Zoo har skullet tænke lidt anderledes i forhold til logistikken.

- Vi har prøvet at lave et system, der er så let som muligt. På hverdage viser man bare testen i billetsalget, og i weekenden vil vi oprette en separat kø til at få kontrolleret gæsternes test, siger Bjarne Klausen og tilføjer:

- Der er en del ting, som de ansatte skal vænne sig til, men jeg regner med, at de hurtigt vænner sig til den nye procedure, siger han.