Bekymret borgmester: - Det er en meget kritisk udvikling

I løbet af den seneste uge har Odense Kommune registreret så mange nye coronatilfælde, at den nu har fået øget opmærksomhed fra sundhedsmyndighederne. Og den voldsomme stigning i smittetallene foruroliger borgmesteren i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel (S).

- Det er en meget kritisk udvikling, der er sket siden i går, og det tager vi virkelig alvorligt, siger han.

I kommunen er det såkaldte incidenstal steget til 21,6. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Incidenstal dækker over, hvor mange nye smittede der er per 100.000 indbyggere i løbet af den seneste uge. I Odense Kommune har der været 44 nye smittede over de sidste syv dage.

- Smittetallet i Odense er lige nu alt for højt, og det skal vi ved fælles hjælp få ned igen, siger borgmesteren.

Ifølge Peter Rahbæk Juel er stort set alle de nye smittede unge, og derfor er der en særlig opgave som studieby.

Møde med uddanelsessteder

Torsdag skal borgmesteren mødes med uddannelsesstederne. Odense Kommune har hjulpet dem med at få adgang til test, og derudover skal der skrues op for kommunikationen til de unge.

- Vi skal ramme de unge i forhold til deres adfærdsregler, og der vil vi blandt andet bruge sociale medier, siger borgmesteren.

Politikerne følger situationen tæt, og nu handler det ifølge Peter Rahbæk Juel om, at stå sammen som uddannelsesby og hjælpe hinanden og ikke mindst de unge med at få bekæmpet smitten.

Kritisk for Generator

Torsdag starter Generator Festival, som i år afholdes under stramme coronarestriktioner. Det er endnu uvist, om det stigende smittetal kommer til at påvirke festivalen yderligere.

- Der er ingen tvivl om, at det er kritisk også for Generator, og vi har en dialog med dem for at finde ud af, hvad der er klogeste at gøre, siger borgmesteren.

TV2 Fyn arbejder på at få en kommentar fra Generator.