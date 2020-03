Bekymret city-direktør: - Det gør mere ondt, end noget vi har set før

Der er ikke meget liv i Odense City for tiden.

Regeringens corona-henstillinger og lukninger af cafeer og restauranter får folk til at blive hjemme i stor stil.

- Det her gør ondt, og det gør mere ondt, end noget vi har set før, siger citydirektør Peter Bøgholm.

Han skønner, at 60-70 procent af alle butikkerne i Odense City holder lukket.

- Der er ingen kunder, da vi jo alle sammen af sikkerhedshensyn helst skal blive hjemme, siger citydirektøren.

Cityforeningen har derfor valgt, at butikkerne får lov at udskyde betalingen af kontigent til cityforeningen for at give butikkerne et lille økonomisk pusterum.

- Derudover indrykker vi annoncer, hvor vi opfordrer odenseanerne til at bakke op om bymidten, siger Peter Bøgholm.

Nyt kommunalt tiltag

Cityforeningens kampagne falder sammen med initiativet "Sammen Om Odense" - en ny tilbuds- og videnportal, hvor lokale erhvervsdrivende kan møde forbrugerne med aktuelle tilbud og finde inspiration blandt andres tiltag via en blog, der løbende opdateres med nye historier.

Kampagnen, der blev lanceret i dag, fredag, støttes af en lang række kendte ansigter, blandt andre borgmester Peter Rahbæk Juel (S), der står i spidsen for kommunens initiativ.

- Dilemmaet er, at myndighederne vil have os til at blive hjemme, men at man samtidig gerne skal have kunderne til at handle lokalt, siger borgmesteren.

De seneste dage har kæder som Lagkagehuset, Bestseller, Jysk-butikker og Synoptik været på banen for at få deres husleje sat ned eller reguleret.

Men ifølge Peter Bøgholm vil flere butikker få mulighed for at få huslejen dækket af det offentlige.

- Forretningerne får heldigvis refunderet huslejen fra staten via hjælpepakkerne, men om det er nok til at redde alle butikkerne, det ved jeg ikke endnu, siger han.

Ifølge hjælpepakkerne vil virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke, få kompensation på 100 procent.

Butikker, der har lidt et stort omsætningstab, kan søge om at få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter i en periode, hvor virksomheden er udsat for en stor omsætningsnedgang på mere end 40 procent som følge af coronavirussen.