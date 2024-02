Bendtner afslører: Fik jobtilbud fra OB

Nicklas Bendtner modtog et tilbud fra OB kort inden, at han skrev kontrakt med FC København, skriver Tipsbladet.dk, der har haft adgang til et smugkig på den kommende Viaplay-dokumentar om den tidligere landsholdsangriber.

Hovedpersonen fortæller dog, at han aldrig havde i sinde at takke ja det til det tilbud, han modtog. Heller ikke selvom spillerens agent forsøgte at overtale ham det bedste, han har lært.

- Det er fuldstændig out of the question. Om de så gav mig den største kontrakt, jeg nogensinde har lavet, vil det ikke være interessant, lød det kort og kontant fra angriberen ifølge Tipsbladet.