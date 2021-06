Bent risikerer at måtte undvære sin sygeplejerske: - Jeg håber, de kommer hurtigt igen

Odense Kommune oplyser fredag aften, at 25 sygeplejersker vil strejke fra natten til lørdag. Tidligere havde vi skrevet "under 30". Samtidig skriver Odense Kommune i en pressemeddelelse, at hjemmeplejen, plejecentre og Odense Kommunes sundhedsklinikker ikke bliver påvirket af konflikten. Det gør til gengæld myndighedsområdet, forebyggende hjemmebesøg og Center for Sundhed og Forebyggelse.