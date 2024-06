Bente i chok over prisstigning - ved ikke hvordan hun får råd

På 65 kvadratmeter i en lejlighed beliggende øverst i kvisten i det centrale Odense, bor Bente Elise Jensen. Hun er fleksjobber og arbejder 10 timer om ugen som pædagogmedhjælper på en skole i Odense.

Hendes indkomst er i sagens natur ikke den højeste, og derfor pressede det hende, da hun onsdag kunne læse, at hun fra oktober skal betale 21,4 procent mere for fjernvarmen.

- Det var ikke det, vi var blevet lovet. Vi var blevet lovet, at det ikke ville stige i Odense Kommune. Så det er jeg meget rystet over, fortæller hun og fortsætter:

- Det går ud over min økonomi. Jeg får mindre og mindre til mig selv hver måned, og jeg skal prioritere mere og mere. Og jeg er ikke den eneste, der er over 200.000, der bliver berørt af det her.

200 ekstra om måneden

I hendes tilfælde kommer prisstigningen til at ligge i omegnen af 200 kroner om måneden. En pris, som Bente Elise Jensen ikke synes er acceptabel, til trods for at det er blevet dyrere at producere varmen.

- Jeg har hverken råd til at tage på Tinderbox eller tage på cafe. Jeg har valgt at beholde min bil, men den koster jo også penge. For nogle er 200 kroner mere om måneden ikke mange penge, men det er det for mig.

Man plejer jo at sige, at fjernvarme koster, hvad det koster. Altså, hvis det bliver dyrere at producere varmen, er man vel nødt til at betale de ekstra penge?

- Der er mange, der siger, at du må bare betale. Og ja, men hvad skal jeg betale af? Jeg har jeg ikke noget at betale med. I Odense er der både råd til letbane og cykelstier, men der er åbenbart ikke råd til borgerne i Odense Kommune.

Hun mener, politikerne bærer ansvaret for prisstigningen, og at byrådet burde prioritere anderledes for at tage vare på, at alle borgere kan få varme på til vinter.

Kan ikke skrue ned

Selv er hun bekymret for den efterregning, der med al sandsynlighed kommer, når forbruget skal gøres op næste år.

Kan du ikke bare skrue ned for varmen?

- Så skal jeg jo sidde med hue og handsker, og det kan jo ikke være rigtigt. Du er også nødt til at have en vis varme for at tingene ikke bliver ødelagt, og man får fugt og skimmelsvamp i lejligheden.

Bente Elise Jensen har allerede taget alternative metoder i brug og tapet til ved vinduer og trækkanaler med malertape for at optimere lejlighedens isolering.

Prisstigningerne kommer efter Fjernvarme Fyn har haft stigende udgifter til brændsler, samt færre indtægter fra elsalg. Fjernvarmeforretningen skal hvile i sig selv og ikke tjene penge.

Derfor valgte politikerne i Odense Kommune at godkende prisstigningerne, selvom der var enighed om, at det var ærgerligt, at det skulle til.