Beruset gæst gad ikke betale vennernes drinks - det gik ud over Martin

Episoden skete 1. september på CCC Bar i Vestergade. Her var der en gæst, der nægtede at betale for drinks.

Kom til at betale for drinks - og gik så amok

Da hans venner var smuttet fra baren uden at betale, stod gæsten tilbage med hele regningen på 330 kroner. Den nægtede han at betale.

Gæsten stod med sit betalingskort i hånden og ville betale for sin egen drink, men bartenderen havde tastet hele beløbet ind, og ved en fejl kom gæsten til at lægge sit kort på terminalen og betalte dermed hele regningen. Det blev han svært utilfreds med.

Gerningsmanden snuppede en flaske og truede personalet.

- Så flipper han baglæns, og han ville lige pludselig smadre alt og alle, fortæller Martin K. N. Hansen, der blev slået i gulvet af knytnæveslaget, hvorefter gerningsmanden flygtede fra stedet.

Ifølge sikkerhedsvagten er det ikke første gang, at han er blevet udsat for vold i nattelivet.

- Jeg har været i branchen i 33 år, og det er tredje gang, det sker. Det er sjældent, det sker. For en dørmand, der ikke kan snakke sig ud af problemerne, er ikke dørmand så længe. 95 procent af vores arbejde er snak, forklarer Martin K. N. Hansen.

Venter på behandling hos politiet

Han roser politiet for at være hurtigt til stede efter episoden, men han ærgrer sig over, at der her over to måneder efter episoden ikke er sket en udvikling i sagen. Gerningsmanden er stadig på fri fod.

- Jeg har rykket politiet for at høre, hvor langt de er kommet, og hvorfor der ikke sker noget. Den er stadig under behandling, siger Martin K. N. Hansen.

- Jeg ved godt, der er andre sager, der er vigtigere, men min sag er bare så simpel. Det er en sag, der ligger lige til højrebenet. Vi har alle oplysningerne fra dankortterminalen og tre-fire vidner, og banken ligger inde med oplysningerne, fortæller han.

Ifølge politiet er voldssager meget forskellige, og det er svært at sige, hvor lang tid det tager at behandle den enkelte sag. I september blev gerningsmanden efterlyst af politiet: en cirka 35-årig mand, der var "pænt klædt".

Martin K. N. Hansen var tilbage på vagt under en uge efter episoden, der ikke har fået ham til holde sig fra at arbejde nattelivet i Odense.