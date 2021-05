Beskyldt for at hævne sig på træer - nu svarer byggefirma igen

- Jeg er enormt ærgerlig over, at kritikken kører op på så voldsomt et niveau. Det er på ingen måder så dramatisk, som det bliver udstillet, siger direktør Esben Kjeldsen.

- Man får det til at lyde som om, at vi er i gang med at fælde en hel skov, og det har aldrig nogensinde været en del af hensigten eller planen, forklarer han.

Oprydningsarbejde i gang

I weekenden kom det frem, at Olav de Linde vil fælde træer på den omdiskuterede og såkaldte cirkusplads i Åløkkeskoven. Her fik Olav de Linde efter flere års stridigheder tidligere på året et endeligt nej til et boligbyggeri.

Mandag har det fra flere sider mødt kritik og undren, at selskabet fra morgenstunden er i gang med at fælde træer på matriklen.

Der er dog bare i gang med at blive ryddet op efter flere års stilstand, hvor tingene er vokset til, lyder forklaringen fra Olav de Linde.

- Den lille smule, der kommer til at ske, er oprydning omkring cirkuspladsen. Arbejdet er påbegyndt i morges (mandag morgen, red.), og det er tilendebragt i morgen (tirsdag, red.), siger Esben Kjeldsen.