Beskyldt for dokumentfalsk: Den Fynske Opera renset for anklager - nu jagter de mere retfærdighed

I december måned 2020 blev han og resten af bestyrelsen i kulturinstitutionen politianmeldt af den tidligere operachef Thomas Storm og tidligere sekretariatsleder Connie Risom med beskyldninger om dokumentfalsk og mandatsvig.

Inden det var Den Fynske Opera blevet sat under skærpet tilsyn af Odense Kommune.

I pressemeddelelsen skriver Den Fynske Opera blandt andet:

- Vi er på Den Fynske Opera glade for, at sagen nu er afsluttet, og at vores uskyld nu er bekræftet. I kraft af politianmeldelsen samt megen negativ omtalte i medierne fra Thomas Storm og Connie Risoms side, som ydermere førte til et skærpet tilsyn fra Odense Kommune samt en ekstern revisorundersøgelse og en ekstern konsulentundersøgelse, så ønsker vi nu, at den fulde sandhed kommer frem omkring Den Fynske Opera samt de involverede privatpersoner. Så den Fynske Operas omdømme kan blive fri for usande historier.

Vil renses yderligere

Den Fynske Opera har på et bestyrelsesmøde mandag den 20. september derfor besluttet at undersøge, hvilke muligheder operaen og bestyrelsen har for at blive renset yderligere.

Hele bestyrelsen bakkede op om den beslutning.

- Når to mennesker i forening går ud og anklager mig og bestyrelsen for mandatsvig og dokumentfalsk, så skal det også have konsekvenser. Det er simpelthen ikke okay. Man kan og bør ikke bare have mulighed for at gå ud i offentligheden med den slags beskyldninger, fortæller Rune Kallager.