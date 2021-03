Beskyldt for at udskælde beboere i valgkamp: - Vi har svigtet Vollsmose

Det er vidst ingen hemmelighed, at der i de seneste par uger har været skarpt fokus på Odense-bydelen Vollsmose.

Smitten med coronavirus har nemlig været alt for høj, og det fik Odense Kommune til at igangsætte flere initiativer i håb om at bremse smitten i området.

Men venstres borgmesterkandidat Christoffer Lilleholt har i forbindelse med den høje smitte flere gange kritiseret kommunen for ikke at håndtere situationen godt nok - og i samme ombæring er han så blevet beskyldt for at udnytte situationen til at føre valgkamp.

- Vi har svigtet Vollsmose. Vi har nølet, og vi kom ikke i gang i tide. Jeg slog i bordet meget tidligt og har taget fat omkring situationen både i Økonomiudvalget, på lukkede møder og også i pressen, siger Christoffer Lilleholt til TV 2 Fyn.

Smitten med coronavirus i Vollsmose er mandag dog faldet drastisk, og derfor ser det ud til, at de seneste ugers indsats har hjulpet. Incidenstallet i bydelen ligger dog stadig på 415,9 og er derfor fortsat langt højere end i resten af kommunen.

Beskyldt for at udnytte situationen til valgkamp

Christoffer Lilleholt har dog ikke kun kritiseret kommunen, men også de borgere i Vollsmose, som han ikke mener tager situationen alvorligt.

Og det har han blandt andet gjort i en række facebookopslag som dette:

Af rød blok bliver kritikken langt fra modtaget med åbne arme. Tvært imod.

Både Socialdemokratiet og SF i Odense beskylder Christoffer Lilleholt for at udnytte situationen til at føre valgkamp, og det mener de to partier ikke er passende.

- Jeg synes, at det er fuldkommen åbentlyst, at Christoffer Lilleholt bruger Vollsmose og corona til at føre valgkamp på. Men det synes jeg slet ikke, at tiden kalder til. Den kalder til, at vi står sammen og får løst problemet, siger Tim Vermund (S).

- På et tidspunkt kommer man ud over at skulle være partipolitiker, og så skal man i stedet være politisk leder i en kommune. Og når jeg bare kan se, at han dybest set fører en primitiv kampagne, uden at kritikken har været bragt op i Økonomiudvalget, synes jeg ikke, han lever op til sin rolle som politisk leder, tilslutter Brian Dybro (SF) sig.

Både rød og blå blok fisker billige point

Christoffer Lilleholt er imidlertid langt fra alene om sin kritik af Odense Kommune.

Både statsminister Mette Frederiksen (S) og formanden for Venstre Jakob Ellemann-Jensen (V) mener, at Odense Kommune var for lang tid om at komme ud af starthullerne.

- Det er noget, man har været klar over i ugevis, og alligevel gik der nogle dage, før man fik fingeren ud, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Hvis vi skal gøre os forhåbninger om at kunne åbne samfundet igen, så kræver det også, at vi kan lukke hurtigt ned, når der opstår smitte. Og det er uanset hvilken bydel, der er tale om, siger Christoffer Lillehot selv.

Men spørger man beboerne i Vollsmose, er både rød og blå blok igang med at fiske billige point til frem mod det kommende valg.

- Politikerne blæser det op. Der er snart valg, og de forsøger at fiske stemmer ud af det, siger Ali Khadir, der bor i Vollsmose.