Beskytter gravide fra smitte: Fødselsforberedelser aflyses

Kamilla Mose Vraa-Andersen fra Odense er gravid i femte måned og er førstegangsfødende. Hun skulle inden længe have startet til fødseslforberedelse, men for et par dage siden blev det hele aflyst.

Og den førstegangsfødende føler derfor, at hun mangler en del informationer.

- Jeg forstår selvfølgelig tiltaget, fordi vi alle sammen skal passe på i forhold til alt det her med corona. Men jeg magler noget viden om, hvordan jeg skal forholde mig som førstegangsfødende, siger Kamilla Mose Vraa-Andersen.

Vil beskytte de gravide

Når man kommer på fødegangen, så mødes man også af erfarne og dygtige jordemødre, der er uddannede til at varetage en fødsel og hjælpe kvinderne, der skal føde, på bedste vis. Birgit Thalwitzer Enghild, jordemoder, OUH

Det er ikke kun i Odense, at fødeafdelinger aflyser deres fødselsforberedelser. I hele landet har gravide fået samme besked, og aflysningerne sker for at mindske coronasmitten.

Fødselsforberedelserne i Odense er også aflyst af hensyn til netop de gravide.

- I regionen og kommunen er vi blevet enige om, at gravide og ammmende er en af de sårbare grupper, vi skal passe på. Derfor giver det ikke mening at samle dem i store grupper i lokaler, der ikke lever op til sundhedsstyrelsens anbefalinger for at begrænse smitte, siger Trine Bülow Vadum, der er tværfalglig sundhed- og forbyggelses-vejleder i Odense Kommune.

Mangler viden

Den førstegangsfødende Kamilla Mose Vraa-Andersen er imidlertid frustreret over aflysningen. Hun føler nemlig, at hun godt kunne have brugt den viden, fødselsforberedelsen kunne give.

- Jeg har ikke nogen basisviden om, hvad det vil sige at gå i fødsel, og hvad man skal gøre, når fødslen går i gang, siger Kamilla Mose Vraa-Andersen.

Derfor er hun nu begyndt at søge viden på Youtube og hos andre kommuner.

- Jeg er begyndt at kigge efter andre forberedelsesfilm på Youtube, og jeg har også kigget, om der er andre kommuner, der har lagt noget offentligt ud, jeg kunne bruge, fortæller Kamilla Mose Vraa-Andersen.

Jordemødrene har erfaringen

Birgit Thalwitzer Enghild er jordemoder på OUH, og hun mener ikke, at de gravide, der har fået aflyst deres fødselsforberedelse, bør være så bekymrede.

- Der findes en masse gode online-tilbud, der gør, at man slet ikke behøver at møde op fysisk, siger Birgit Thalwitzer Enghild og fortsætter:

- Når man kommer på fødegangen, så mødes man også af erfarne og dygtige jordemødre, der er uddannede til at varetage en fødsel og hjælpe kvinderne, der skal føde, på bedste vis.

Fødelysten er vigtig

Birgit Thalwitzer Enghild mener også, at man som gravid bør slå koldt vand i blodet og se tiden lidt an. Hun forestiller sig nemlig, at beredskabet med tiden løsner op, så der igen er plads til gravides fødseslforberedelse.

- Til at starte med er det bare vigtigt, at man som gravid finder ro i det hele. Der er mange, der vælger fødselsforbedrelser fra, og de klarer det stadig rigtig fint og flot, siger Birgit Thalwitzer Enghild.

Jeg ved, at regionen arbejder meget intenst på, at de fra næste uge kan gå ud med noget virtuelt, så de gravide kan blive ordenligt klædt på til fødslen Trine Bülow Vadum, tværfalglig sundhed- og forbyggelses-vejleder, Odense Kommune

Desuden mener jordemoderen, at det er vigtigt, man ikke giver op på forhånd.

- Det er vigtigt, at den gravide finder fødelysten frem og ikke blokerer sig selv på forhånd, ved at sige til sig selv, at man ikke kan føde, hvis man ikke har fået fødselsforberedelse, mener hun.

Stadig plads til spørgsmål

For Trine Bülow Vadum i Odense Kommune er det vigtigt, at de gravide ikke føler sig alene, og at de ikke holder sig tilbage med at søge råd og vejledning hos regionens jordemødre eller sundhedsplejersker.

- Alle vores sundhedsplejersker arbejder hjemmefra, og de kan derfor kontaktes på deres telefoner. Så sidder der nogle gravide med spørgsmål, så skal de endelig tage kontakt. Vi har alle de samme tilbud, det foregår bare på en anden måde, fortæller Trine Bülow Vadum.

Desuden kan gravide i regionen også se frem til flere tiltag fra regionens side.

- Jeg ved, at regionen arbejder meget intenst på, at de fra næste uge kan gå ud med noget virtuelt, så de gravide kan blive ordenligt klædt på til fødslen, oplyser Trine Bülow Vadum.