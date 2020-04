Besparelser på ældreområdet: Venstre vil have genåbnet budgettet

Der skal spares i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune. Det drejer sig om besparelser på i alt 34 millioner kroner i 2020, som blev præsenteret i et sparekatalog fra Ældre- og Handicapforvaltningen 15. april.

Nu melder Venstre sig på banen, og de er dybt bekymrede over besparelserne.

- Vi kan slet ikke se os som parti i det her. Det gør helt ondt ind i hjertet på mig, hvis det her træder i kraft, siger Sanne Skougaard Andersen (V).

I stedet vil Venstre have genåbnet budgettet, som de ikke selv var en del af.

- Jeg mener, at vi skal kigge på, som samlet byråd, om der ikke kan findes penge til et så sårbart område. Det er virkelig steder, hvor det gør ondt, hvis man sparer, siger Sanne Skougaard Andersen til TV 2/Fyn.

Sparekatalog på 34 millioner

Onsdag kom det frem, at der er nedskæringer på vej for 34 millioner kroner på ældreområdet alene i år.

Det fremgår af dagsordenen for et ekstraordinært møde i Ældre- og Handicapudvalget om den økonomiske situation på tirsdag.

- Det er udgifter, som vi ikke er herre over alene. En stor del af overskridelserne er sket på det, vi kalder myndighedsområdet. Altså udgifter, som er bundet op på lovgivning om service og sundhed. Folk har jo krav på, at vi tager os af dem, når de bliver syge eller har brug for hjælp. Desuden spiller det stigende antal ældre også ind på de udfordringer, vi står overfor, sagde rådmand Søren Windell (K) fra Ældre- og Handicapforvaltningen onsdag til TV 2/Fyn.

Sparekataloget fra Ældre- og Handicapforvaltningen vil blandt kunne betyde færre rengøringsbesøg og færre forebyggende besøg hos de ældre. Ifølge Søren Windell vil det betyde, at Odense bliver blandt de 20 kommuner i Danmark med den laveste standard for velfærd blandt ældre.

Find pengene borgmesterforvaltningen

Fredag var både den konservative rådmand og Dansk Folkepartis Christel Gall ude med et forslag om at overflytte overskuddet fra Borgmesterforvaltningen til Ældre- og Handicapforvaltningen.

Søren Windell og Christel Gall pegede på, at der i Borgmesterforvaltningen er 68 millioner kroner i overskud. De foreslår, at dele af overskuddet skal hjælpe med at dække hullet på ældreområdet.

Men pengene i Borgmesterforvaltningen er allerede øremærket til erhvervslivet, der lider i forbindelse med corona-krisen, påpegede borgmester Peter Rahbæk Juel, der også gjorde opmærksom på, at ekstraudgifterne på ældre- og handicapområdet er tilbagevendende.

- Skulle man bruge de penge på det, så forsvinder problemet ikke. Det vil bare blive udskudt. Jeg synes ikke, det er et helt gennemtænkt løsningsforslag, sagde han fredag til TV 2/Fyn.