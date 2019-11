Besparelser vedtaget: Kortere åbningstider i daginstitutionerne

Med krav om besparelser har Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune tirsdag vedtaget en ny model for daginstitutioner, som reducerer åbningstiderne.

Siden juni har der været lagt op til besparelser i daginstitutionerne, og det bliver nu en realitet i Odense Kommune.

Tirsdag blev en ny model for daginstitutionerne nemlig vedtaget på et udvalgsmøde i Børn- og Ungeudvalget, hvor det blev besluttet, at daginstitutionerne som udgangspunkt kommer til at have åbent 50 timer om ugen, enkelte med lidt længere åbningstid. Indtil nu har det været 51 timer om ugen til hver daginstitution.

- Vi har besluttet, at vi gør noget ved åbningstiderne i dagtilbuddene i Odense på en måde, så forældre og institutionslederne får mest mulig indflydelse, siger Susanne Crawley (R), der er rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune.

Intelligente åbningstider

Tilbage i juni blev budgetbidraget for 2020 vedtaget på et Børn- og Ungeudvalgsmøde. Budgetbidraget indeholdt et forslag om at reducere den ugentlige åbningstid i de kommunale og selvejende børnehuse med 45 minutter svarende til en besparelse på 1,5 millioner kroner.

Forvaltningen blev derfor bedt om at udarbejde et forslag til, hvordan der kan indføres "intelligente åbningstider" som alternativ til at reducere den daglige åbningstid med knap ti minutter i gennemsnit.

Eksempel på den vedtagede model En institution har otte børnehuse. De otte børnehuse har som udgangspunkt en ugentlig åbningstid på 50 timer. Hertil kommer at institutionen råder over yderligere 15 minutter pr. børnehus pr. uge svarende til to timer. Disse to timer kan f.eks. tildeles ét børnehus, der af forskellige omstændigheder kan gøre god brug af den ekstra åbningstid, således at dette børnehus’ åbningstid reelt vil være 52 timer. De to timer kan også fordeles på flere børnehuse – fx to huse, der får en ekstra ugentlig time hver. Se mere

Tirsdag fandt udvalget den bedst mulige model for de intelligente åbningstider. Daginstitutionerne har en ugentlig åbningstid på 50 timer samt yderligere 15 minutter pr. dagtilbud pr. uge, svarende til i alt to timer om ugen, når man lægger dagtilbuddene sammen. De timer kan rykkes rundt på, så enkelte daginstitutioner får længere åbningstid.

- Vi vil gerne have mest muligt kvalitet ind i vores dagtilbud, og ud fra den viden, vi har, har vi vurderet, at mange forældre ikke bruger hele åbningstiden. Derfor kan vi være smarte og sige, at enkelte steder har længe åbent og at åbningstiden reduceres en smule andre steder. På den måde kan vi holde flere pædagoger på arbejde i det tidsrum, der er åbent, fortæller Susanne Crawley om beslutningen.

På den måde tages der ifølge rådmanden højde for, at nogen forældre ikke kan hente deres børn tidligere end nu.

- Det er netop det, modellen skal tage højde for. Der vil være steder i byen, hvor vi holder længere tid åbent, og det kommer til at være op til forældre og institutionsbestyrelse at vurdere, hvor det skal være, siger Susanne Crawley.

Børnenes velfærd

De enkelte daginstitutioners åbningstider fastsættes således lokalt i et samarbejde mellem institutionslederen og institutionsbestyrelsens forældrerepræsentanter, så åbningstiderne så vidt muligt tager hensyn til dels at dække kommunens samlede åbningstid og dels tager højde for forskelle i lokale behov.

Besparelserne kommer til at forkorte dagen i enkelte institutioner, men det kommer ikke til at betyde noget for børnenes velfærd, mener Susanne Crawley.

Åbningstiderne i fremtiden Den enkelte institution sikrer, at børnehusenes åbningstider er placeret i tidsrummet mellem kl. 6-17, således at nogle åbner og lukker ”tidligt”, mens andre åbner og lukker tilsvarende ”sent”. Dette hensyn tages, så forældre med et pasningsbehov i den ene af de to ydretider så vidt muligt har mulighed for at blive tilbudt en plads i et børnehus i deres lokalområde. Se mere

- Jeg tror ikke, at den vil få nogen væsentlige konsekvenser for børnene, fordi vi netop med den her model tilgodeser, at der vil være enkelte forældre, der har brug for at hente deres børn sent eller aflevere dem tidligt. Men der er ikke mange steder i byen, hvor det forholder sig sådan, og det er dét, der er det intelligente i det her. Vi udnytter de resurser vi har, forklarer hun.

Efter mødet har Susanne Crawley derfor en god fornemmelse af den model, de i udvalget har valgt at gå med.

- Det er jo ikke en drømmeopgave, vi har løst i dag, men jeg tænker, at det er en aftale, som tilgodeser forældreindflydelse, institutionslederens viden om området og at der er lige så mange pædagoger, medhjælpere og assistenter på arbejde, som der er nu, bare med en lille reduceret åbningstid.