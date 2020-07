Bestormet af gæster: Zoo indfører nye adgangskrav

Fynboerne har besøgt Odense Zoo i stor stil, de seneste dage. Faktisk har interessen været så stor, at haven er tæt på at nå loftet for, hvor mange de vil lukke ind.

- Vi havde 5.500 gæster inde i går. Det kan vi godt håndtere, men så heller ikke mange flere, siger Bjarne Klausen, som er direktør i Odense Zoo.

Derfor indfører Odense Zoo nu et krav om, at gæsterne skal bestille en billet på forhånd, hvis de vil besøge haven.

- Den vejrudsigt, der er for næste uge, kombineret med at der er halv pris, og at folk holder ferie i Danmark, gør, at vi forudser endnu flere gæster, siger Bjarne Klausen.

Læs også Broløbet over Storebælt er aflyst

Udbydes i "vinduer"

Der vil blive sat 5.500 billetter til salg om dagen fordelt ud over hele åbningstiden. På den måde vil haven sikre, at der ikke er for mange gæster på samme tid.

Med det antal daglige billetter, forventer man at der højst vil være 3.000-3.500 gæster i haven på én gang.

Hvis man vil undgå for mange mennesker, anbefaler Odense Zoo, at man ankommer efter klokken 14.00.

Billetterne bliver udbudt til enkelte dage og tidpunkter i "vinduer". Hvis ét vindue bliver udsolgt, må man vælge et andet eller vente til en anden dag.

Læs også Politiet vil uddele bøder: Næsten fordobling i støj-anmeldelser

Kan stadig komme ind fra gaden

Hvis der skulle være nogen, der ikke har set, at man skal bestille på forhånd, vil der alligevel være mulighed for at købe billet ved indgangen og komme ind. Man må dog affinde sig med, at der kan være ventetid.

- Hvis man alligevel møder op, kan man godt komme ind, men man kan blive nødt til at vente, til nogen har forladt haven, siger Bjarne Klausen.

Der vil dagligt være et antal billetter, som er forbeholdt dem, der har årskort. De kan altså frit møde op, som de plejer og komme ind uden reservation.

Læs også Tiger fra Odense Zoo dræber dyrepasser