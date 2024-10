Betalte for parkering - og ét minut efter ramte det ene uheld efter det andet

Han har klaget gentagne gange til Q-Park, der dog ad flere omgange har afvist at annullere afgiften på 875 kroner.

Har man nul minutter til at finde sin bil?

Som svar på sin klage fik han at vide, at han skulle have gået direkte tilbage til sin bil, og at han i princippet har nul minutter til at finde sin bil.

Ifølge Q-Parks direktør, Alex Pedersen, kan parkeringsvagten i sit system ikke se, om en bil tidligere har holdt lovligt parkeret i parkeringsanlægget.

- Kontrollen af betaling sker ved, at vagten scanner bilens nummerplade, hvorved vagten vil få besked, om der er en igangværende betaling. Vagten kan ikke ved denne scanning se, om der tidligere har været en betaling for nummerpladen, siger Alex Pedersen til TV 2 Fyn.

På den måde forsøger man at undgå, at en bilist, der lige er kommet eller lige er på vej væk, ender med at få en parkeringsafgift.

Parkeringsselskab: Usædvanligt tilfælde

Alex Pedersen og Q-Park understreger, at det er sjældent, at der opstår sådan nogle tilfælde.

- Det er usædvanligt, fordi bilisten i dette tilfælde er så lang tid om at komme tilbage til sin bil, siger Alex Pedersen.

- De seks minutter anses normalt for at være mere end tilstrækkelig tid til at komme tilbage til bilen, og afgiften blev derfor også fastholdt ved første indsigelse, forklarer han.

Nu bliver proceduren ændret

Efter TV 2 Fyn er gået ind i sagen, har Q-Park endnu en gang kigget på Malcolm Birds sag, og parkeringsafgiften er nu blevet annulleret.

- Ved nærmere undersøgelser konstaterede vi, at bilisten foretog sin betaling i en automat, langt fra hvor han havde parkeret sin bil. Det måtte derfor forventes, at turen tilbage til bilen ville tage mere tid, end vi normalt antager, siger Alex Pedersen.

Q-Park har nu lavet sine procedure om i parkeringsanlægget Odense City, så bilisterne har længere tid til at finde deres biler.

- Da vi modtager meget få sager af denne karakter, har vi ikke tidligere været opmærksom herpå, men vi har på grund af indsigelsen over vores første afgørelse fundet anledning til at revurdere vores procedure, og efter et besøg i anlægget har vores chefjurist justeret vores procedurer, forklarer Q-Park-direktøren, der erkender, at Malcolm Bird skulle have haft annulleret sin parkeringsafgift i første omgang.

- Vi beklager fejlen, men takker for at være blevet gjort opmærksom herpå.