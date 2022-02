Bil i brand på motorvejen

Bilen holder i nødsporet, og beredskabet er på vej til stedet med brandslukningsudstyr, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Peter Vestergaard.

Klokken 13.25 blev der ringet til alarmcentralen om bilbranden.

Peter Vestergaard oplyser, at politiet venter på at få en melding fra beredskabet, om politiets tilstedeværelse er påkrævet.

- Det sker ikke tit, men jeg har oplevet det mere end en gang, siger vagtchefen.

- Det vigtigste for mig er, at der ikke er kommet nogen eller noget til, og at trafikken kan komme i gang igen.

Bilister på motorvejen opfordres til som altid at være agtpågivende og køre efter forholdene.