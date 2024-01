Tirsdag eftermiddag har en personbil ramt letbanen nær Odense Stadion.

Det var ældre herre, der førte bilen. Han var på vej over på parkeringspladsen nær Odense Stadion, da han i et højre sving overser letbanen. Der er sket mindre materiel skade, men det ser umiddelbart ikke ud til, at der er sket nogen personskade.

Der var ambulance, indsatsleder og brandvæsen på stedet. Det oplyser TV 2 Fyns reporter, der var på stedet på det pågældende tidspunkt.