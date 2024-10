Bilerne må vige i populært Odense-kvarter - men har det gang på jord?

Hver dag kører 8.000 biler gennem den sydlige del af Skibhusvej. Her er det vurderingen, at halvdelen af bilisterne er gennemkørende og ikke har et ærinde.

Blandt andet derfor behandles et forslag tirsdag i Klima- og miljøudvalget i Odense Kommune, hvor politikerne skal tage stilling til at lukke Skibhusvej på midten, kun lade busser og cykler køre igennem og lede biltrafikken rundt om Skibhuskvarteret via Kochsgade og Havnegade.

Et forslag, der har fået blandet modtagelse i området. Men også et forslag, der kan løfte Odense videre som en by, der gerne vil have en grønnere profil, er håbet blandt byens politikere.

En del af planen er også at sikre, at sidevejene til den sydlige del af Skibhusvej ikke længere skal være tilladt at køre ind og ud af i bil. Derimod skal man bilist ud på Havnegade og Kochsvej.

