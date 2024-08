Lørdag var Fyns Politi ude med bødeblokken. Fyns Politis Færdselsafdeling gennemførte en generel færdselsindsats i og omkring Odense, og det førte til, at 24 personer blev sigtet for i alt 40 forhold i løbet af få timer. Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

- Jamen umiddelbart, så synes jeg, at det er et højt antal sager på få timer på en lørdag i og omkring Odense. Det fortæller mig, at der er er behov for en generel opstramning hos en del trafikanter, og at der er behov for, at vi laver de her generelle færdselsindsatser med jævne mellemrum, udtaler leder af Operativ Færdsel i Fyns Politi Søren Wind-Hansen.