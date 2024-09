Bilister tordner mod "skøre" parkeringsbøder

I parkeringskælderen under Thomas B. Thriges Gade lyder det samstemmigt: Der burde ikke uddeles bøder, hvis man som bilist holder uden for p-båsene, der beskrives som alt for små.

- Nu har jeg en Tesla, så den tager lidt plads, siger Anne Ernst, der bakkes op af Ebbe Nielsen.



- Jeg synes, det er helt skørt, at man får bøder for at røre striberne, siger han.

Ifølge bilist Daniel Liafi går det ud over bildørene, da folk føler sig nødsagede til at holde tæt på muren.

- Man kan jo også tydeligt se, at der er slidmærker fra biler, der er stødt på, siger han.

Debatten har kørt på højtryk, efter Eva Pasgaard Skytte fik en parkeringsbøde for at holde på den forkerte side af den hvide stribe.