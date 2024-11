Billetkontrol i letbanen fordoblet - men nu når den rekordlavt niveau i busserne

Siden letbanen blev taget i brug i maj 2022 har byrådet i Odense givet ekstrabevillinger for 159 millioner kroner. Senest i juni i år bad selskabet om yderligere 202,4 millioner kroner for at dække det budgetterede underskud for 2025 og 2026.

Fra begyndelsen af letbanens levetid var passagertallet lavere end ventet, blandt andet fordi Nyt OUH og den tilhørende station ikke er åbnet endnu. Det er lykkedes at få flere til at benytte letbanen, men selskabet kæmper stadig med at tjene nok penge på de passagerer, der bruger den.

Den øgede kontrol i oktober medførte i øvrigt, at 510 passagerer blev fanget uden billet - det højeste tal siden juni. Det koster 1.000 kroner i kontrolafgift for voksne.