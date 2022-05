Billetter revet væk for anden gang: 14.000 OB-fans vej til pokalfinale

Med et snit på 7.500 tilskuere per hjemmekamp i den netop afsluttede sæson brager OB og klubbens fans igennem rekordloftet, når der skal spilles pokalfinale kristi himmelfartsdag på Brøndby Stadion.

Onsdag kunne fodboldhungrende OB-fans, der ikke fik en billet i første omgang, nemlig sikre sig adgang til kampen alligevel. Klokken 12 blev 1.000 ekstra billetter sat til salg. Og en halv time senere var alle billetterne solgt.

- Alle billetter er solgt. De var væk på under en halv time, fortæller en tilfreds Jack Jørgensen, der er kommerciel chef i OB.

Det var anden gang, at der blev sat billetter til pokalfinalen til salg. Første gang var torsdag i sidste uge. Her blev 12.656 billetter revet væk på få timer.

Således vil ikke kun tribunen Sydsiden på Brøndby Stadion blive fyldt med blå og hvide striber.

- Vi kommer til at fylde godt og vel til midterlinjen på begge langsider, siger Jack Jørgensen.

Sætter sig på halvdelen

Samlet har OB ifølge Jack Jørgensen solgt 13.600 billetter. Dertil kommer et par hundrede sponsorbilletter.

Således er OB på vej til at sætte sig på halvdelen af de omkring 28.000 pladser på Brøndby Stadion.

Om alle har OB med i hjertet, er ikke muligt at vide, men pokalfinalen, som er den første for OB i 15 år, har trukket fans fra både nær og fjern.

- Jeg har fået meldinger om OB-fans, der kommer fra Polen, Schweiz og Tenerife, fortæller Jack Jørgensen.

OB møder FC Midtjylland og kan med den 12. mand på lægterne spille sig til en gentagelse af triumfen i 2007. Her slog OB uventet FC København 2-1 i Parken. Martin Borre og brasilianske Bechara sørgede for at vende 0-1 til sejr.

Jens Jakob Thomasen, der kom til OB som 11-årig, spillede forleden sin sidste ligakamp for klubben. OB har valgt ikke at forlænge hans kontrakt, men han spiller dog kristi himmelfartsdag. Pokalfinalen bliver sidste mulighed for at se ham i striwerne.

Se OB's pokaltriumf anno 2007 herunder: