Billetter revet væk: OB melder udsolgt til pokalfinale

Tirsdag blev OB's billetter sat til salg for sæsonkortholdere, og her blev der cirka solgt 3.000 billetter.

Torsdag klokken 12.00 blev de resterende billetter så sat til salg for alle, og efter 30 minutter var der i alt solgt over 11.600 billetter.

Tre timer senere kunne OB så melde udsolgt for alle de billetter, som klubben havde fået tildelt.

- Vi er pavestolte og meget beærede over den fantastiske opbakning, vi oplever for tiden, og vi glæder os helt vildt til at indtage Brøndby Stadion til Pokalfinalen med over 12.500 OB-fans på lægterne, det bliver endnu et magisk øjeblik i klubbens historie.

Da de første billetter blev sat til salg for sæsonkortholdere var det meningen, at hvert sæsonkort skulle kunne indløse én billet. Men en teknisk fejl betød, at nogle sæsonkortholdere kunne købe mere end én billet

OB skal i finalen møde FC Midtjylland, der senest vandt pokalfinalen i 2019.