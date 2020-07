Politiet tog DNA-prøver: Bilister slap heldigt fra venstresvingsuheld

Opdateret Artiklen er opdateret med nye oplysninger og gennemskrevet.

Ved halv tolv-tiden onsdag kørte to biler sammen på Falen i Odense.

Ingen kom til skade ved uheldet, melder vagtchef Kenneth Taanquist, Fyns Politi. Men det kunne meget vel være gået grueligt galt.

- En bilist svinger til venstre for at køre ad Heden, mens en anden bilist er i gang med en overhaling, forklarer vagtchefen.

Den overhalende bil kørte ind i førersiden, og til al held skete der således kun materiel skade.

Kenneth Taanquist oplyser, at der var tre personer i den overhalende bil, men de ville ikke oplyse til politiet, hvem der sad bag rattet. Derfor blev der taget DNA-prøver i bilen for at finde frem til føreren.

Uheldet betød, at trafikken blev ledt uden om uheldsstedet, men ved 13-tiden var der ryddet op og trafikken var normal.

Det var her på Falen uheldet skete. Foto: Google Street Maps