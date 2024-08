Birgitte Weinberger måtte finde modet frem, da hun fortrød, at hun sagde nej til jobtilbud

- Jeg lukkede øjnene og sprang ud på det dybe. Uden at vide, om jeg kunne. Men det tror jeg, at jeg kan.

Birgitte Weinberger, 46 år, har gennem 16 år været leder af Odense Internationale Filmfestival, et job hun har skattet højt.

- Kunst og kultur er ikke bare krymmel på lagkagen. Det er ikke for sjov. For mig er det altgørende for vores fællesskab og afgørende for at binde os sammen som nation og som mennesker, langt ud over landets grænser.

Arbejdslivet kørte altså fint derud af, og Birgitte Weinberger havde absolut ingen planer om at ændre på dét. Men så skete der noget. Ejerne gennem 41 år af Café Biografen i Odense var på udkig efter en afløser, og de havde en særlig person i kikkerten: Birgitte Weinberger.

- Det sagde jeg selvfølgelig nej til, lige med det samme! Jeg manglede ikke ligefrem arbejde i mit liv. Men så gik tiden og tankerne og til sidst stod det klart, at det var en mulighed, jeg ikke kunne sige nej til. Så jeg endte med at sige ja og overtog direktørposten her 1. maj 2024.