Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at Novo Nordisk agter at indtage Odense og Tietgenbyen. Til gengæld er det nok de færreste, der har fået med, at Millie Korsdal Johansen, som du nok bedst husker fra de ikoniske reklamer for møbelforretningen Biva, også har købt grunde i Tietgenbyen.

Det fortæller hun til Fyens Stiftstidende. Her lægger hun heller ikke skjul på, at hun gerne ville have købt mere jord i det ny-udstykkede område, men at Novo Nordisk nappede det meste.