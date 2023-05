Björn Wesström skal forløse OB's potentiale: - Vi skal være mindre sentimentale

Har sat OB på landkortet

Også blandt dem, der følger OB udefra, har Björn Wesströms indtog i Ådalen gjort indtryk.

Det fortæller Martin Davidsen, der er redaktør på mediet Stemmer Fra Ådalen.

- Det allerstørste aftryk, Björn Wesström har sat, har været at gøre OB til en mere åben og en bedre kommunikerende klub, fordi han er så tydelig og skarp i sine udtalelser. Der har OB før været lidt en "grå mus", men han har i kraft af sin ageren i pressen været god til at få OB på landkortet, og så har han været tydelig i sin kommunikation.

- Der er selvfølgelig en udløbsdato for, hvor længe man kan ”leve” på at være god til at kommunikere, for det handler jo i sidste ende om resultater, og de har ikke været der endnu.

- Men ser man bort fra dem lidt endnu, er mit indtryk klart, at han er en populær skikkelse og den mest populære sportschef, OB har haft siden Kim Brinks første tid, siger Martin Davidsen.

- Kom til mig, så siger jeg ja

Det er august 2022 og der er statusmøde i Ådalen. På dagsordenen er evaluering af de spillere, der er i transition mellem akademiet og superligaholdet.

Med på mødet er klubbens ungdomstrænere, og for bordenden står akademichef Tonny Hermansen. Også Björn Wesström er til stede.

Pludselig tager svenskeren ordet og retter det mod forsamlingen.

- Hvis Ivan (Poulsen, U19-træner, red.) synes, eller Tonny (Hermansen, akademichef, red.) synes eller andre synes, at en given spiller har præsteret på et niveau, så det er godt nok til OB, kan I give ham en mulighed. Jeg kan ikke se, hvem der skal sætte en stopper for det.

- Men hvem tager beslutningen? Det er mit spørgsmål tilbage til jer, siger Wesström.

Tonny Hermansen bryder ind.

- Hvis der skal tages en beslutning på akademiet, er det jo i sidste ende mig, der træffer beslutningen. Men det, jeg synes er vigtigt, er, at vi alle har lov til at komme med indspark til, hvordan vi gør det bedst. Og så må jeg, sammen med dig, træffe det sidste valg, siger han med henvisning til Björn Wesström.

- Som Alm (Andreas, superligatræner, red.) rigtigt siger, er det ikke ham, der træffer valget i forhold til transitionen. Men alligevel er det jo ham, der beslutter, at McCoy (Marcus, akademispiller, red.) skal spille højre back. Og det er jo så bare det, vi i den sidste ende skal have styret af.

Björn Wesström læner sig frem i stolen.

- Fra mig har du mandat. Træf en beslutning, det er intet problem. Hvis træneren (superligatræner Andreas Alm, red.) siger nej, så kommer du til mig, og så siger jeg ja, siger han og banker sin højre pegefinger to gange ned i bordet.

Tydelig. Præcis. Målrettet.