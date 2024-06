Det var tæt på, men endte lige ved og næsten for odenseanske Boldklubben Marienlyst.

Søndag havde de muligheden for at spille sig til divisionsfodbold fra næste sæson, men hvepsene fra Brønshøj ville det anderledes.

I en direkte duel, der skulle afgøres over to kampe, vandt Brønshøj med samlet 1-0, efter at den første kamp i København endte 0-0.