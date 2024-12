Blå blok byder Lilleholt velkommen - men borgmesterposten bliver der kamp om

Velkendte græsgange

Hvis Lars Chr. Lilleholt vender tilbage til rådhuset på Flakhaven, bliver det nok ikke svært at vænne sig til den nye arbejdsplads. For mere end 20 år af hans politiske karriere er nemlig tilbragt her.

Men siden blev Flakhaven skiftet ud med Slotsholmen.

Du har haft nogle af landets højeste poster, og nu vil du melde dig ind i odenseansk byrådspolitik. Er det her en indflyvning til Lars Chr. Lilleholts pension?

- Det her er ikke et retrætejob for mig. Det her er en opgave, jeg går fuldt ind i, og det er også baggrunden for, at jeg i aftes meddelte min kredsbestyrelse i Middelfart, at jeg ikke stiller op til det kommende folketingsvalg.

Energien er der

De seneste år har budt på sundhedsmæssige udfordringer for eks-ministeren, heriblandt en diabetesrelateret indlæggelse, som resulterede i en amputeret tå. Men det er et overstået kapitel.

- Jeg har haft fysiske udfordringer, og dem er jeg kommet henover.

- Jeg har masser af energi i forhold til at løse den her opgave. Man skal passe på med at diskriminere folk, fordi de er oppe i alderen. Jeg tror på, at jeg kan være med til at bidrage og gøre en forskel.