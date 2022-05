Blå blok har mistet tilliden til Søstre mod vold og kontrol: - Vi vil bare smække pengekassen i nu

Den efterhånden omstridte forening Søstre mod vold og kontrol skal nu ind på det politiske bord i byrådet. Her skal det afgøres om tilskuddet fra kommunen skal stoppes.

Tirsdag var der kaldt til møde i beskæftigelses- og socialudvalget, hvor også sagen om foreningen Søstre mod vold og kontrol skulle diskuteres.

De Konservative og Venstre gik ind til mødet med forslag om at trække støtten nu, og dermed ikke udbetale den næste og sidste rate på 500.000 kroner til september. Forslaget blev stemt for med et flertal bestående af Venstre og Konservative. Enhedslisten og Socialdemokratiet stemte i mod.

Hos Venstre mener rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Christoffer Lilleholt, at pengene kan bruges bedre, og at fokus skal tilbage til det, det faktisk handler om.

- Den her sag, og det virak, der har været omkring foreningen - det udfordrer i den grad samarbejdet og det vigtige, vigtige arbejde, som vi som samfund står overfor med at stoppe vold og kontrol mod kvinder, siger han og fortsætter:

- Derfor bakker vi ikke længere op om, at vi skal fortsætte med det tilskud, vi giver - de her 500.000 kroner, som vi vurderer, vi kan bruge bedre på andre måder.

Og Joachim Hoffmann-Petersen, medlem af beskæftigelses- og socialudvalget for Konservative, står bag forslaget.

- Vi har ikke brug for flere oplysninger, vi vil bare smække pengekassen i nu, siger han og tilføjer:

- Nu har det varet i halvandet år, og vi mener ikke det skal vare længere. Vi har set nok, hvis man kan sige det sådan.

Støtte fra stat og kommune

Foreningen Søstre mod vold og kontrol modtager for nuværende støtte fra både Odense Kommune, midler fra finansloven og ifølge foreningens hjemmeside Ole Kirks fond.

Støtten fra Odense kommune er 500.000 kroner om året over tre år, mens der fra statens side er afsat samlet 3,8 millioner kroner over tre år fra 2021 til 2024, som det fremgår i aftalen om udmøntning af indsats mod social negativ kontrol.

Til tirsdagens udvalgsmøde stemte socialdemokratiets Cæcilie Crawley ikke for en afskaffelse af støtte til foreningen.

- Tidligere har Konservative været kendetegnet for ordentlighed. Det synes jeg ikke er tilfældet her. Vi har ikke hørt, hvordan foreningen forholder sig til situationen og vigtigst af alt, har vi ikke nogen bud på, hvad vi så gør med negativ social kontrol i Odense. Det eneste, Venstre og Konservative har villet, er at fjerne tilskuddet. Der har ikke været nogen bud på, hvad vi så gør, siger hun.

Hos Enhedslisten stemte Reza Javid også imod forslaget om at trække støtten.

- Vi synes, at kampen mod social kontrol er vigtig, og der skal være rene linjer, men vi synes ikke, vi er der, hvor vi kan tage stilling til om fremtidig støtte skal fjernes. Vi skal være i dialog med foreningen også og høre dens version, og hvilke tiltag den har tænkt sig.

Han håber derfor, at det bliver et andet resultat, når sagen lander i byrådet 1. juni.

I et skriftligt svar til TV 2 Fyn ærgrer det direktør i Søstre mod vold og kontrol, Maja Løvstrup, at situationen er nået hertil.

- Især set i lyset af at alle disse forhold er undersøgt i en uvildig advokatundersøgelse, der ikke retter kritik mod foreningen. Hvis det kommer til at betyde, at vi mister støtten fra Odense Kommune, synes jeg, at det er trist og også lidt af et tillidsbrud. Både for de 60 frivillige kvinder i foreningen, de godt 700 kvinder vi allerede har rakt ud til, og ikke mindst for alle de kvinder i Odense og i Danmark, der står midt i en hård kamp for helt basale frihedsrettigheder – og som politikere i Odense har lovet at gøre en særlig indsats for, siger Maja Løvstrup.

En længere historie

Kort fortalt har historierne om Søstre mod vold og kontrol været mange. Fra foreningens begyndelse var det en fortælling om en forening, der skulle komme kvinder til undsætning fra vold og social kontrol i særligt udsatte områder og miljøer.

Ifølge Søstre mod vold og kontrols egen del-evaluering har foreningen da også hjulpet 639 borgere siden tilskudsaftalen trådte i kraft.



Der har dog været kritik af foreningen, hvor blandt andet udelukkelse af medlemmer, pres af tidligere medlemmer, dokumentfalsk og berøringsangst over for kvinder i muslimske familier skulle undersøges gennem advokatfirmaet Horten.

Horten fandt dog ikke grundlag for at udtale kritik på baggrund af sin undersøgelse, der fandt sted i begyndelse af 2022.

Sidenhen kunne Radio4 Undersøger afsløre, at islamforsker Jesper Petersen skulle have modtaget trusler om en udskamningskampagne på sociale medier af talskvinde i foreningen Kefa Abu Ras tilbage i juni 2021. Det handlede om, at Jesper Petersen skulle trække to faglige udtalelser tilbage, som handlede om en omdiskuteret skilsmissekontrakt fra Vollsmose.

Og med den og flere sager for øje, mener både Venstre og Konservative i Odense nu, at øjnene ikke længere er på bolden, men i stedet på enkelte spillere, der er med til at forpurre den indsats, som kommunen har brug for til at bekæmpe negativ social kontrol.

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) ønsker ikke at kommentere sagen.

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley (R) afviser ligesom borgmesteren at udtale sig på nuværende tidspunkt.