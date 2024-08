Blå rådmænd om borgmester: "magtarrogant" og "magtfuldkommen"

- Nu kommer borgmesterens magtarrogance virkelig i fuldt flor, sagde sundhedsrådmand Tommy Hummelmose (C), til TV 2 Fyn fredag.

Udmeldingen kom på bagkant af at borgmester Peter Rahbæk Juel (S) torsdag måtte indse, at de økonomiske råderum i Odense Kommune er 45 millioner mindre end de penge han har lovet væk til skoler og ældrepleje. Han agter dog at finde pengene et andet sted.

Og de blå partier er overbeviste om, at borgmesteren netop vil finde pengene i deres forvaltninger.

- Det forekommer en smule magtfuldkomment af borgmesteren at bruge hele råderummet, uden overhovedet at snakke om tingene, stemmer beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt (V) i.

- Det ærgrer mig, at borgmesteren starter budgetprocessen med så bombastiske udmeldinger, som faktisk ekskluderer halvdelen af byen, siger by- og kulturrådmand Søren Windell.

Borgmesteren selv afviser dog, at han prioriterer egne mærkesager over hensynet til byens bedste.