Black Lives Matter før demonstration: - Vi bestemmer hvad hvide må råbe

Onsdag når den globale bevægelse Black Lives Matter til Odense for at demonstrere for de sortes rettigheder.

Det sker i kølvandet på de seneste par ugers uroligheder i USA efter George Floyd den 25. maj døde under en brutal anholdelse i Minneapolis.

Man må kæmpe sammen for en ordentlig tilværelse alle Lene Junker, talsperson, Racismefri By - Odense for Mangfoldighed

I søndags gik Black Lives Matter på gaden i blandt andet København og i morgen går det så løs på Banegårdspladsen fra klokken 17.00.

Men hvad demonstranterne har lov at råbe på gaden, afhænger af deres hudfarve.

Der er nemlig ord og sætninger, kun sorte demonstranter må sige. Det mener foreningen bag Black Lives Matter-bevægelsen, der via sociale medier har delt en række regler, som de beder hvide demonstranter rette sig efter.

- Hvis man er utilfreds med det, må man blive hjemme, siger Bwalya Sørensen, talskvinde for Black Lives Matter Denmark.

Men hvorfor skal der være forskel?

- Fordi vi er i sorg. Og så ved også, at når der kommer sådan en medvind, og vi for en gang skyld for lov til at tale om vores sag, så er der nogen sorte mennesker der kommer til demonstrationen første gang.

- Så siger jeg kom her og stå ved vognen og gå først, så vi går samlet i håb om, at de får en god oplevelse og en anden gang går på gaden, siger Bwalya Sørensen.

Protest-etikette

Hvad de hvide ikke må sige under demonstrationen er beskrevet i en såkaldt protest-etikette, og her fremgår det, at man for eksempel ikke må råbe eller synge med på velkendte slagord, som har kendetegnet demonstrationerne; "hands up, don't shoot" eller "I can't breathe".

Desuden må hvide deltagere ifølge protest-etiketten ikke tale med pressen, og man må heller ikke starte slagsange eller råb.

Blandt andet foreningen Racismefri By - Odense for Mangfoldighed stod bag en lignende demonstration for en uge siden. Det var uden den type regler.

Racismefri By - Odense for Mangfoldigheds talsperson, Lene Junker, er imod protest-etiketten, men hun og foreningen har tænkt sig at bakke op om demonstrationen og møde op på Banegårdspladsen.

- Hvis jeg er med til at lave en demonstration, så siger vi velkommen til alle. Vi prøver også at give alle ordet og få så mange synspunkter frem, som muligt.

- Jeg tænker, at det måske bunder i, at sorte mennesker er dybt diskrimineret og har oplevet megen racisme.

- Hvis jeg skal forstå, hvorfor disse retningslinjer er kommet, så tror jeg det er fordi racismen er så voldsom, at man ligesom vil beskytte sig mod det.

- Men jeg mener, det er en forkert vej at gå. Jeg mener, der skal være gensidig respekt mellem alle uanset, hvor man kommer fra, og hvis man er imod racisme og vil gøre noget ved det, så er man ligeværdige og har samme rettigheder, siger Lene Junker.

Hun siger også, at hun onsdag vil gøre, som hun plejer til demonstrationer og råbe, det hun råber, sige de slagord, hun vil og gå med de bannere, som hun vil.

- Jeg kunne godt tænke mig at gå med et banner, der hed "Black and white unite" fordi det er det, jeg tror man skal.

- Man må kæmpe sammen for en ordentlig tilværelse alle, siger Lene Junker.

Lene Junker deltager på Banegårdspladsen trods Black Lives Mattres protest-eitkette for at vise det gode eksempel og være del af en global bevægelse mod racisme.

- Det vil jeg gerne, det vil vi gerne. Og jeg håber Black Lives Matter måske bløder lidt op på de ting. Men det er jo op til dem.

- Jeg synes, der er så mange gode eksempler på, hvordan folk på tværs af kulturer og etnicitet kan finde ud at lave de mest fantastiske ting sammen.

- Og den energi skal vi da løbe videre med.

