Blev nedlagt i maj - nu er traditionsrigt kor genopstået

Faktisk føler formanden, at der er flere gevinster ved at være blevet et nyt kor.

- Vi kan styre det selv. Vi har mulighed for at lave andre koncerter, end vi kunne, da vi kun var symfoniorkestrets kor. Så det er spændende, at vi kan lave noget nyt, fortæller hun og forklarer, at de blandt andet har planer om at synge med gymnasiekor og optræde med Mozarts Requiem.