Blev ramt i hovedet: Drew Sycamore afbrød sin koncert

- Til mine smukkeste, dejlige, elskede mennesker i Odense, som var der for musik og glæde og nærvær: TAK for jer... jeg så jer. Det knuste mit hjerte at stoppe koncerten, men jeg kunne ikke fortsætte.



- Please, please, please lad være med at kaste ting på scenen. Der er nul tolerance. Jeg er ok, men det er det mest grænseoverskridende nogensinde, tilføjer hun.

- At stille sig op på en scene er så sårbart, og den tillid, vi viser hinanden mellem publikum og fra scenen, den er real, og når den bliver brudt, føles det så utrygt, skriver Sycamore i sit opslag.

Lad nu være

I slutningen af sit opslag kommer Drew Sycamore med en tydelig opfordring:

- Jeg er ked af, at en person ødelægger det for 25.000 andre, og jeg håber, I vil være med til at passe på hinanden, og os der står på scenen. Vi er ikke lavet af hverken sten eller binær kode. Vi er rigtige mennesker.

Også en af Grøn Koncerts andre optrædende kunstnere udtrykker sin forståelse og sympati med Drew Sycamore i kommentarfeltet til opslaget.

- Jeg er med dig hele vejen. Du gjorde det eneste rigtige, skriver Andreas Odbjerg, som selv er fra Odense.