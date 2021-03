Blev stjålet ved indbrud: Sjælden erindringsmønt fra Anden Verdenskrig fundet på gaden

En stjålet erindringsmønt for de faldne danske soldater 9. april 1940 er nu tilbage på Fyns Militærhistoriske Museum, hvor den hører hjemme.

Erindringsmønten blev tilfældigt fundet på en offentlig vej lidt uden for København af en kvinde, der var ude at lufte sin hund. Kvinden lagde efterfølgende et opslag på Facebook, hvor hun spurgte, hvad det mon var for en mønt, og hurtigt blev mønten genkendt som en af de stjålne mønter fra Fyns Militærhistoriske Museum.

Kvinden tog derfor kontakt til museet, og nu er mønten tilbage på museet på den gamle kaserne på Sdr. Boulevard i Odense.

- Det er fuldstændig vanvittigt, siger Lars Neumann, der er formand for museet.

De to erindringsmønter blev stjålet ved et indbrud hos museets daglige leder, den pensionerede kaptajn fra Fynske Livregiment, O.V. Pedersen. Ved indbruddet fik han også stjålet hele sin medaljesamling fra en lang karriere i Forsvaret.

Dejligt at folk er ærlige

I forbindelse med ombygningen og flytningen af Fyns Militærhistoriske Museum, der nu er tilbage i resterne af Odense Kaserne, besluttede O.V. Pedersen at opbevare to særlige erindringsmønter fra anden verdenskrig.

Sådan ser erindringsmønten ud. Foto: Fyns Militærhistoriske Museum

- Han mente, at det var det sikreste, siger Lars Neumann, der altså er formand for Fyns Militærhistoriske Museum, hvor O.V. Pedersen er daglig leder.

Men også de to erindringsmønter blev stjålet ved et indbrud i O.V. Pedersens hjem i den sidste weekend i januar. Medaljerne er erindringsmønter, der blev uddelt til de efterladte for de 16 danske soldater, som døde i kampene 9. april 1940, da de tyske tropper invaderede Danmark.

- Der er erindringsmønter med stor affektionsværdi for både de efterladte og os på museet, siger Lars Neumann.

Derfor er han også meget glad for, at den ene af de to mønter nu er tilbage.

- Det er dejligt, at folk er ærlige, og at folk er årvågne derude. Det er kun på grund af Facebook, at vi har fået den retur, ellers havde den været solgt hos en marskandiser, siger formanden.

Hjælp fra Facebook

Både museets eget opslag på Facebook og TV 2 Fyns omtale af tyveriet er blevet delt mange gange på det sociale medie, og derfor blev mønten hurtigt genkendt.

- Heldigvis fungerer Facebook sådan, at der derfor nu er mange derude, der ved, at de mangler. Der gik kun en time, så havde vi kontakt, og kort efter fik vi den retur.

- Det er store ting for mig. Det giver troen på menneskeheden tilbage, når folk er ærlige, siger Lars Neumann.

Han fortæller, at de frivillige på museet nu har skillinget sammen, så kvinden, som fandt mønten, kan få en lile erkendtlighed som tak for sin ærlighed.

Formanden mener, at fordi mønten blev fundet, sådan som den gjorde, tyder det på, at tyvene også har skaffet sig af med resten af godset.

- Så man kan spørge sig selv hvor O.V.’s medaljer og den anden erindringsmønt er. Jeg håber, at både mønten og hans medaljer dukker op, siger Lars Neumann.

Erindringsmønterne skal efter planen være en del af en særudstilling om de fynske soldater, der døde i kampene 9. april.

Den pensionerede kaptajn O.V. Pedersen med den nu stjålne medaljebjælke. Den er endnu ikke dukket op efter indbruddet i januar. Foto: Fyns Militærhistoriske Museum