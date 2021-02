Blind skiløber søger makker: - Lån mig dit syn, så garanterer jeg en sjov dag

Edis Adilovic har været helt blind, siden han var to år, hvor han på få dage mistede synet som følge af øjensygdommen sarkoidose. Det har dog ikke forhindret odenseaneren i være fysisk aktiv, og især skiløb er en passion for Edis Adilovic.

- Det er fantastisk. Man får brugt hele kroppen, kommer ud i naturen, får frisk luft og mærker stilheden, siger Edis Adilovic.

Selvom Edis Adilovic kunne se de første to år af sit liv, har han ingen erindringer om, hvordan det er at kunne se.

- De to første år udvilker man sig jo hvert sekund, så selvom jeg ikke kan huske, at jeg har været seende, så har det givet mig fordele i forhold til mimik og balance, siger han.

Læs også Efter aflysning i Norge: Uofficielt DM i langrend afholdes på Fyn

Hvert år tager han til Norge for at stå på langrend. Men i år er det pludselig blevet muligt at løbe på ski 200 meter fra, hvor Edis Adilovic bor.

- Jeg har 200 meter til Odense Å og kan få nogle kilometerlange ture til både Åsum og Skovsøen. Det er fantastisk, at man endelig kan stå på ski i Danmark, lyder fra skiløberen.

Men på grund af sit handicap kan han ikke bare spænde skiene på og løbe en tur. Det kræver en makker, som kan guide og hjælpe ham langs langrendssporet.

- Skistave og blindestok går ikke så godt sammen. Derfor har jeg brug for en partner, som jeg kan køre ved siden af eller bag ved, siger Edis Adilovic.

Derfor har han nu på Facebook søgt efter en makker, der har lyst til at stå på ski sammen med ham.

- Hvis du vil låne mig dit syn til en hyggelig tur, så garanterer jeg en hyggelig og sjov dag, skriver langredsløberen på Facebook.

- Jeg har noget familie, som en gang i mellem hjælper mig med at løbe en tur, men jeg vil meget gerne have flere jeg kan stå på ski med, så jeg oftere kan komme ud og nyde det fantastiske vintervejr, vi har lige nu, siger Edis Adilovic.

Læs også Minut for minut: Voldsomt snefald i Odense - uheld giver forlænget rejsetid