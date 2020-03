Blinde i Odense kritiserer forholdene i byens gader

Dansk Blindesamfund Fyn havde mandag inviteret Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), til en gåtur i gågaden for at sætte fokus på, hvor svært det kan være at orientere sig i Odenses gader, hvis man har begrænset syn.

Læs også Børn i ladcyklen: Stor succes for trillende dagplejere i Odense

- Vi har ikke noget at gå efter. Går vi herinde (i gågaden, red.), og der er mange mennesker lørdag formiddag, vil vi kunne komme til at gå ud og ind mellem andre mennesker, siger Keld Verner Nielsen, der er formand for Dansk Blindesamfund Fyn.

- Pludselig kan vi komme til at skifte retninger. Hvis man er blind, kan man komme ud af en tangent, forklarer han.

Bind for øjnene

Foreningen havde håbet, at borgmesteren på gåturen ville have taget bind for øjnene, så han bedre kunne fornemme, hvor svært det er at finde rundt.

- Det kunne have været sjovt, at han havde mærket på sin egen krop, hvordan det egentlig er at gå gennem gågaden uden at kunne se, siger Keld Verner Nielsen.

Det gik borgmesteren dog ikke med til.

- Jeg var egentlig mest opsat på at blive klogere på, hvad Dansk Blindesamfund har af opfordringer og udfordringer, så hvis jeg gav mig selv bind for øjnene, havde jeg svært ved at se og høre de konkrete ting - for eksempel med belægning på gågaden eller placeringer af cykelstativer, skilte og andre ting, siger Peter Rahbæk Juel.

Læg ledelinjer i gågaden

Blindesamfundet på Fyn håber, at der vil blive anlagt flere cementstriber i gaderne - de såkaldte ledelinjer, der eksempelvis allerede findes ved Odense Banegård Center.

- Hvis vi gik ordentligt sammen med en ledelinje, har vi hele tiden styr på, hvor vi er, forklarer Keld Verner Nielsen.

Ledelinjer i gågaden kan hjælpe blinde med at finde vej uden en ledsager. Foto: Morten Urup Skov

Borgmesteren var inviteret med på en gåtur gennem byens gader. Foto: Morten Urup Skov

Selv om der umiddelbart ikke er planer om at rive fliserne i gågaden i Odense op for at lægge ledelinjer, er Peter Rahbæk Juel positiv over for forslaget, som han vil tage med i fremtidige byggeprojekter.

- Det er helt tydeligt, at ved at have ledelinjer kan det gøre en forskel på at finde frem, og det skal vi være opmærksomme på, når der bliver bygget nyt, siger Peter Rahbæk Juel.

Mere frihed

At der etableres ledelinjer, er ifølge Dansk Blindesamfund lig med mere frihed.

- Det betyder stor frihed. Det betyder, at vi kan være selvhjulpne og ikke nødvendigvis skal have en ledsager med, hver gang vi skal herind, siger Keld Verner Nielsen.

Ledelinjer lagt i fortove eller over pladser kan ifølge Dansk Blindesamfund sikre, at den, som følger linjen med fødder eller stok, vil følge et sikkert forløb for gående trafik. Ledelinjen skal holdes fri fra skilte og andre trafikanter.