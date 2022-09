Bøde på 5.000 kroner: Solgte gamle, genopvarmede kebabspyd

Hos Restaurant Akko får du mad serveret, der bliver tilberedt med sans for kvalitet og den gode smag.



Sådan beskriver restauranten madoplevelsen hos Akko.

Men den gode smag har fået en sur smiley af Fødevarestyrelsen.

Restauranten har fået et bødeforelæg på 5.000 kroner ved et ordinært besøg af Fødevarestyrelsen for ikke at kunne dokumentere hverken varmebehandling af kebabkødet eller anvendelse af kebabspyd over flere dage.



Tre tidligere besøg kontrolbesøg i 2021 har ellers givet tre glade smileyer, men denne gang var udfaldet ganske anderledes.



Blandt andet står der i rapporten efter kontrolbesøget, at de fandt:

Ved kontrollens start står et filmet "tilberedt" kebabspyd klar til genopvarmning ved grill. Virksomhedens repræsentant ved kontrollens begyndelse oplyser, at kebabspyddet er fra en tidligere produktionsdag.

Ifølge kontrolrapporten oplyser virksomhedens ejer Nouhad Kayed Doudar, at virksomheden altid bruger et spyd inden for to dage.

Virksomhedens skriftlige procedurer for varmebehandling af fødevarer er, at alle fødevarer opvarmes til en kernetemperatur på 75 grader. Men restauranten får en bøde for at anvende kebabspyd over flere dage og ikke kunne dokumentere tilstrækkelig opvarmning.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Restaurant Akko, er ikke er vendt tilbage på TV 2 Fyns henvendelser.

Det indskærpes i kontrolrapporten, at Restaurant Akko iværksætter og følger faste procedurer, der baserer sig på Fødevarestyrelsens principper

Du kan se hele rapporten her.