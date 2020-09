Bøder på vej: Automat-kameraer fanger miljøsyndere

Det har været undervejs længe, men nu er de der. Tre stedet er der nu opsat kameraer i Odense, der scanner nummerplader på varebiler og lastbiler, der kører ind i miljøzonen.

Læs også Borgmestre vil sætte ind over for brændeovne

I første omgang får bilisterne med forurenende biler en advarsel, hvis de bliver fanget af et af kameraerne, men fra 1. oktober vanker der bøder.

- Ejerne af biler, der er omfattet af forbuddet, har fået en besked i deres e-boks, fortæller Christopher Mammen Rau, kontorchef for Industri og Miljø ved Odense Kommune.

Miljøzonen i Odense ligger inden for Ring 2, og det er markeret med skilte ved alle indfaldsveje. Formålet med miljøzonen er at mindske de sundhedsmæssige gener af trafikken ved at formindske udledningen af skadelige stoffer.

Ældre dieselbiler skal have partikelfilter

Hidtil har miljøkravene været rettet mod lastbiler og busser, men fra 1. juli 2020 gælder det også ældre, dieseldrevne varebiler, som er registreret før 1. januar 2007. De har ikke længere adgang til miljøzonerne, med mindre de får monteret et partikelfilter.

Udover Odense er der også miljøzoner i København, Frederiksberg, Aarhus og Aalborg. Der er sendt digital post til alle ejere af et køretøj, der ifølge Køretøjregistret ikke lever op til de nye miljøkrav med information om de skærpede regler, eftermontering af partikelfilter og mulighed for dispensation med mere.

Der er er nu opsat tre kamaraer i Odense, der scanner nummerplader. Foto: Ole Holbech

Der vil også blive udført kontrol i miljøzonerne med køretøjer, som kører rundt i miljøzonerne med påmonterede nummerpladescannere.

- Det er ikke helt ubetydelige bøder. Bøden for at krydse miljøzonerne i en ulovlig varebil er på 1.500 kroner, og for lastbiler er bøden på op til 12.500 danske kroner til chauffør og vognmand, fortæller Christopher Mammen Rau, kontorchef for Industri og Miljø ved Odense Kommune.

Køretøjet kan blive tilbageholdt, indtil en eventuel bøde er betalt.

Læs mere om miljøzonerne her og om miljøzonen i Odense her.