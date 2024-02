Bøderegn over familierestaurant i Rosengårdcentret

Det var ikke så lidt, der ventede Fødevarestyrelsen, da de i slutningen af januar lagde Restaurant Saigon, der på Rosengårdcentrets hjemmeside beskrives som en vietnamesisk familierestaurant, et besøg.

I hvert fald blev der langet to bøder ud til en samlet værdi af 25.000 kroner. Bøderne blev givet efter, at kontrollanten kunne konstatere, at hygiejnen ved tre vaske i produktionsområdet ikke var tilfredsstillende. Blandt andet manglede der sæbe.

Derudover var rengøring heller ikke på det niveau, den skal være. Således blev der fundet indtørrede rester på rene redskaber, fedtede belægninger på en række bøtter med fødevare samt på hylder, skuffer og emhætter.

Virksomhedens egen forklaring gik på, at man havde været ramt af sygdom den sidste tid. Det fik dog ikke Fødevarestyrelsen til at se på sagen med mildere øjne.