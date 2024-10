Bøderegn ved "gratis" brunsviger: - Holder hulter til bulter

Hvis kageglade personer havde regnet med at skulle spare massevis af kroner ved at fortære det ene stykke brunsviger efter det andet uden beregning på Kold College i Odense, kan det alligevel vise sig at blive en kostelig affære.

Fyns Politi skriver nemlig på X, at det er til stede ved uddannelsesstedet, hvor de i skrivende stund er ved at lange p-bøde efter p-bøde over disken - nærmere betegnet mere end 50 af slagsen.

- Bilerne holder ved p-forbud, lyder det i opslaget.

- De holder hulter til bulter derude. Vi opfordrer til, at folk flytter deres biler hurtigst muligt, da vi har vigtigere ting at tage os til end at dele afgifter ud, siger vagtchef hos Fyns Politi Kenneth Taanquist til TV 2 Fyn.