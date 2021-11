Bøger og hjertestartere: Begge dele skal kunne lånes på biblioteket, lyder nyt forslag

Derfor synes Claus Skjoldborg, der er medlem af byrådet i Odense for socialdemokraterne, at det skal være nemmere at få fat i en hjertestarter, og han ser mange situationer, hvor det kan gavne, at man kan låne en hjertestarter.

- Det kan være, hvis man er hjertepatient og kommer hjem, så kan det give ekstra tryghed for familien, at der er en hjertestarter. Det kan også være, hvis man skal holde et stort arrangement, familiefest, stor turnering eller andet, så kan man låne en hjertestarter og tage den med. Så har man den lige dér, hvor det sker, siger Claus Skjoldborg.

Utilgængelig efter lukketid

I hjerteforeningen er man da også positive over for forslaget.

- Der er ingen tvivl om, at det, at der er rigtig mange hjertestartere tilgængelige i dag, gør, at der bliver reddet flere liv, og der er et korps af hjertereddere rundt omkring i hele Danmark i dag, som er i stand til at løbe hen og tage den nærmeste hjertestarter og hjælpe til med at redde liv, siger Per Karlsen, der er formand for hjerteforeningen i Odense.