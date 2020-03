Børn i ladcyklen: Stor succes for trillende dagplejere i Odense

- I dag skal vi ikke cykle i regnvejr. Det er jo fantastisk, fuglene synger, det er herligt.

Dagplejer Lisbeth Dam Rasks arbejdsdag begynder hjemme i carporten i Fruens Bøge.

Hun spænder hjelmen og sætter sig i sadlen. Klar til at hente det første af hendes fire dagplejebørn.

Hvad er en trilledagplejer? De såkaldte trilledagplejere begynder deres dag i en ladcykel, hvor de henter børn i hjemmet. Projektet begyndte med én dagplejer for et år siden. Nu er flere kommet til, og i senere i år vil i alt otte trillende dagplejere være med i ordningen. Se mere

- Det er et fedt koncept. Jeg synes, det er helt vildt lækkert, og ungerne synes, det er sjovt, fortæller Lisbeth Dam Rask med begejstring i stemmen.

Hun har været dagplejer i to omgange. Første gang i omkring syv år. For et år siden valgte hun igen at blive dagplejer for en gruppe børn. Og da hun hørte om trilledagplejen, var hun klar med det samme.

Efter en kort cykeltur er hun fremme ved det første barn på morgen-hente-turen.

Første stop: August

- Hej August, godmorgen!

Augusts mor giver ham cykelhjelm på, sætter ham i ladcyklen og vinker farvel. Lisbeth Dam Rask og August drøner videre til de næste børn på turen.

- Vi kommer ud, og vi har en masse af snakke om, forklarer Lisbeth Dam Rask.

- Pip, pip, siger fuglene. Kan du høre, at der er mange fugle i dag?

Næste stop på ruten er hos tvillingerne Saxo og Havana.

- Tror du de er klar? Se, der var Saxo, godmorgen Saxo, er du klar til at cykle?, spørger Lisbeth Dam Rask.

Projektet i Odense Kommune ​​​Dagplejeren henter barnet på et fast aftalt tidspunkt

Børnene bliver kørt i en særlig cykel, hvor der er plads til fire børn

Børnene bliver spændt fast og har cykelhjelm på

Hvis cyklen er i stykker, vejret meget dårligt eller eller dagplejeren er syg, afleverer forældrene selv børnene

Forældrene henter selv børnene Se mere

Saxos far sætter ham i ladcyklen og henter hans tvillingesøster.

- Hej Havana. Ja, hun var også klar til at cykle.

En fordel, at det er børnene, der går fra forældrene

Tvillingernes far er glad for konceptet med trilledagplejen.

- De er rigtig glade for den cykeltur og den oplevelse, de får, siger Rasmus Vorup Lykkehøj, far til Havana og Saxo.

Han er især begejstret for, at han slipper for at skulle gå fra børnene hos dagplejeren.

- Når de kører væk i stedet for, at vi går fra dem, så bliver de i meget bedre humør, forklarer Rasmus Vorup Lykkehøj.

Lisbeth Dam Rask cykler lige knap otte kilometer hver morgen for at hente børn.

- Så skal vi ud til Noora.

På vejen derud er der tid til at se på både traktorer og køer.

- Vi er samlet, vi er fælles om det, og de får en glæde i, at vi gør noget sammen. Jeg tror nok, at det er kommet for at blive. Det er et godt tiltag - ikke nødvendigvis for alle, men for nogen, forklarer Lisbeth Dam Rask.

Noora kommer ud til cyklen sammen med sin mor og far.

Slipper for morgentrafikken i bil

- Godmorgen Noora!

Nooras forældre sagde med det samme ja, da de hørte om projektet med trilledagplejere. De glæder sig over, at de slipper for morgentrafikken fra Dyrup til Dalum.

Vi skal ikke skynde os ud af døren, det gør det noget nemmere for os og det giver ro og rutine Mikkel Hald Kjeldsen, far til Nora

- Vi skal ikke skynde os ud af døren, det gør det noget nemmere for os, og det giver ro og rutine, siger Mikkel Hald Kjeldsen, far til Noora.

Sidste barn er hentet. Nu går turen i ladcyklen hjem til Lisbeth Dam Rask i Fruens Bøge. Her venter leg og glade timer.

- Når vi kommer hjem, så er vi klar til at lave noget med det samme. Hvis vi har en eller anden aktivitet, så er vi der allesammen, siger Lisbeth Dam Rask.

Håber, at hele landet kommer med

Ideen om trilledagplejere er opstået hos Svend Degn, der er leder af dagplejen Vest i Odense Kommune.

Lige nu er der fem trilledagplejere i kommunen. Inden året er omme kommer der efter planen tre mere til.

Dagplejelederen håber, at få konceptet med trilledagplejere bliver bredt endnu mere ud.

- Jeg har et ønske om at få det bredt ud i hele mit område (dagplejen Vest, red.) Jeg har 17 dagplejegrupper, så det kunne være rigtig rart, hvis der var én trilledagplejer i hver gruppe, siger Svend Degn, leder af dagplejen Vest.

Indtil videre har han fået god respons fra børn og forældre.

- Forældrene er glade for det. Det er et super tilbud til børnene, at de starter dagen sammen i et fællesskab, siger Svend Degn.

For nylig har ideen med trilledagplejere spredt sig til dagplejere i Randers Kommune. Og flere kommuner følger med i projektet.

- Der er kommuner på Fyn, der er interesseret i at starte trilledagplejere op og derfor følger de det tæt. Jeg håber at det er noget, der breder sig til hele landet, lyder det fra dagplejeleder, Svend Degn.