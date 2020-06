Børn må undvære ture: Cykler og ladvogne for 150.000 kroner stjålet

To cykler og to ladvogne til en samlet pris på 150.000 kroner forsvandt fra et aflåst cykelskur hos Børnehuset Åløkke i Odense i pinsen.

- Det er chokerende, at man kan synke så lavt, at man stjæler fra et børnehus, siger Aino Høskuldsson Braa Gunstrup, der er mor til en datter i Børnehuset Åløkke.

I Børnehuset Åløkken er der blevet stjålet cykler for 150.000 kroner, så nu må børnene blive i institutionen. Foto: Jeanette Torndahl Fournier

For Ainos datter betyder tyveriet, at hun nu kun kan lege i sandkassen i stedet for at gå på opdagelse i naturen, mens hun er i institution.

- Vores datter er vild med naturen og blomster, så det er da et stort tab for hende, at hun ikke kan opleve det længere, siger Aino Høskuldsson Braa Gunstrup til TV 2/Fyn.

Tyvene vidste præcist, hvad de gik efter

Cyklerne og ladvognene stod i aflåst skur, da de blev stjålet.

- Hængelåsen er blevet brækket op, så tyvene har vidst, hvad de gik efter, fortæller den pædagogiske leder for Børnehuset Åløkke, Pia Munk Yde.

Børnehuset brugte ellers cyklerne flittigt, når de 88 børn skulle på ture og ekskursioner rundt omkring i Odense.

- Vi kan ikke komme på tur længere. Det er et stort problem i hverdagen. Børnene mangler adspredelse og mister læring, siger Pia Munk Yde.

Ingen forsikring til at dække tyveriet

De to cykler kostede i alt 50.000 kroner hver, og de to ladvogne havde en værdi hver på 25.000 kroner. Og Børnehuset Åløkke har ikke umiddelbart udsigt til at få de dyre transportmidler erstattet, da Odense Kommune ikke har en forsikring.

- Kommunen er selvforsikret, og vi har fået 10.000 kroner til nye cykler. Men det er jo slet ikke nok til at erstatte de cykler, vi har mistet. Derfor har forældrene iværksat en indsamling for at se, om vi kan få flere penge til køb af nye cykler, siger den pædagogiske leder.

Forældrene samler ind

- Jeg synes, at det er chokerende, at kommunen ikke har en indboforsikring, der dækker tyveriet. Men nu har vi forældre iværksat en indsamling for at skaffe penge til nye cykler, siger Aino Høskuldsson Braa Gunstrup.

Foreløbig har forældrene indsamlet 10.500 kroner, så der er stadig et stykke vej til, at Børnehuset Åløkke kan købe nye cykler.