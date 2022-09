Børn og unge får millionbeløb til at styrke den mentale trivsel

Børn og unges mentale trivsel skal forbedres.

Det står klart, efter at Odense Byråd torsdag aften indgik et budgetforlig for 2023.

Aftalen, der har navnet ”Tættere sammen i Odense”, er indgået af alle partier i byrådet, og i det kommende års budget er der lagt op til at særligt Børn- og Ungeområdet og Klima- og Miljøområdet skal styrkes.

Konkret betyder det, at der de kommende fire år bliver sat i alt 20 millioner kroner af til øget psykologtilbud og sundhedsplejerske til børn og unge i Fyns største kommune.

Derudover har de odenseanske politikere sat fire millioner kroner af til at fremme præstationsfrie miljøer og foreninger. Det kommer i kølvandet på, at det for nyligt kom frem, at hver fjerde unge i Odense mistrives.

Nyt ventilationssystem på plejehjem

I juni 2020 vedtog et enigt byråd, at Odense skal være klimaneutral i 2030. Med det nyligt vedtagne budgetforlig har politikerne valgt at sætte 47 millioner kroner af til at komme tættere på målet, hvoraf syv millioner skal gå til at fremme den kollektive trafik.

Udover klima og trivsel er sundhed og ældrepleje også på dagsordenen i det nye budget. Her er der blandt andet afsat 15,9 millioner kroner, som skal bruges til at etablere et nyt ventilationssystem på flere af kommunens plejehjem, for mindske den passive rygning for de ansatte.