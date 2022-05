Børn og unge venter i ugevis på psykiatrisk udredning: - Jeg frygter, at vi ikke kan give en udredning af tiltrækkelig kvalitet

Og det er ikke godt nok, mener formanden for ADHD-foreningen.

- Når man er midt i en proces fra henvisning til udredning, er man virkelig sårbar og har brug for hjælp. Så derfor nytter det simpelthen ikke noget, at vi har så lange ventetider. Og hvis man går med noget hårdt alt for længe, ser vi også, at der kommer følgevirkninger som angst, depression eller stress oveni, siger formand for ADHD-foreningen Camilla Louise Lydiksen.

Flere børn og unge bliver henvist

Ifølge formand for social- og psykiatriudvalget i Region Syddanmark, Mette Bossen Linnet (V) er det på ingen måde tilfredsstillende, at der er så lange ventetider for børn og unge. Hun understreger, at det ikke handler om, at de ansatte ikke gør det godt nok, men at der simpelthen mangler hænder til at udføre arbejdet.

- Vi har forsøgt alt, hvad vi kunne for at sikre et godt arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen og hele tiden være god til at rekruttere nogle af de nyuddannede læger, men desværre er vi blevet overhalet af virkeligheden. Der er simpelthen for mange børn og unge, der har det alt for dårligt, siger Mette Bossen Linnet (V).

Hun mener, at Region Syddanmark har forsøgt at imødegå problemet i flere år med handlingsplaner og fokus på netop psykiatrien, men at langt flere børn og unge bliver henvist til hjælp i psykiatrien, mens der samtidig mangler fagpersoner til at tage sig af dem.

Er der for mange, der bliver henvist?

- Nej, det vil jeg ikke sige. De, der bliver henvist, har brug for hjælp, så dem skal vi selvfølgelig hjælpe. Jeg tænker, at vi skal have nogle flere tilbud, hvor man får sat tidligere ind. Eksempelvis i folkeskolen. Men i bund og grund handler det om, at folk ikke skal blive syge, siger udvalgsformanden.



Løsning skal findes

Hos ADHD-foreningen mener formand Camilla Louise Lydiksen, at der er gået alt for lang tid, før der er blevet taget hånd om problemet.

- Det er problematisk, at vi ikke får gjort det, der skal til. Vi har nogle forældre og nogle børn, som i forvejen kæmper hver dag for at få livet til at hænge sammen. Hvis de også skal til at kæmpe med systemerne, ventetiderne og bare se på, at både barnet og familien får det dårligere, så har det nogle konsekvenser resten af livet, siger formand for ADHD-foreningen Camilla Louise Lydiksen.