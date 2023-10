Børn presser andre børn til at stjæle - nu har stormagasin fået nok

Alle børnetyve meldes til politiet nu

Magasin Odense har indtil nu undladt at involvere politiet, hvis børnene, der begår tyveri, er under den kriminelle lavalder, der er på 15 år.

- Det er nogle små mennesker at sidde med i sådan en situation. Historisk set har vi nok haft en tendens til, at vi meget gerne vil have forældre i spil, hvis de var under 15 år, da det jo kan være en lidt voldsom oplevelse med politiet, siger Sofie Andreassen.

Men fremover vil Magasin involvere politiet hver gang.

- Vi sidder lige nu og arbejder på en procedurebeskrivelse, hvor alle skal meldes til politiet, fordi det efterspørger de. Så vi kommer til at skifte spor og på sigt sikre, at absolut alle under 15 år anmeldes. Det har vi ikke gjort tidligere, siger hun.

Alt tyveri skal meldes

Fyns Politi kommer med en klar opfordring til alle butikker, der oplever tyveri. Meld alle sager til politiet.

- I Fyns Politi rejser vi sigtelser i godt fire ud af fem sager, hvoraf flertallet af disse afgøres med en bøde. Hvis butikkerne undlader at anmelde tyverierne, leder det til mørketal, som vi ikke har en chance for at kende omfanget af. Derfor: hvis man oplever tyveri, opfodrer vi altid til, at man laver en anmeldelse. Særligt når det kommer til de unge, hvor der kan være behov for en større indsats i samarbejde med kommunen, siger Søren Frederiksen.

Børn ned til otte år stjæler

Et andet sted, der oplever børnetyverier, er i SuperBrugsen i Bullerup i det nordøstlige Odense. Det fortæller brugsuddeler Khalid Mansour.

- Børnene går ind flere ad gangen og skærmer for hinanden, mens de stjæler. Så bliver de stoppet på vej ud af butikken, og så er det som regel kun én af dem, der har noget i lommen. De stjæler fodboldkort, legetøj, chokoladebarer, slikkepinde. Små ting man kan have i lommen, siger Khalid Mansour.

- Når vi tager fat i dem, siger de ofte, at de var blevet bedt af andre børn om at gøre det, fortæller han.

Ifølge brugsuddeleren tager de børn helt ned til otteårsalderen i at stjæle.

- Børnene, der stjæler herinde, er alt fra otte til 14 år. Jeg tog en på otte år for et par måneder siden, der havde stjålet et kinderæg. Den anden dag var der en herinde med sin mor, der gik hen og tog noget legetøj på en hylde. Vi opdagede ham først, da de var på vej ud af døren. Jeg tror ikke, han har været mere end seks år, siger Khalid Mansour.

I SuperBrugsen i Bullerup melder de ikke tyverierne til politiet, hvis børnene er under 15 år.

- Min oplevelse er, at det er bedre, når jeg personligt tager en dialog med forældrene. Jeg kunne godt tænke mig, at forældrene tog en snak med deres børn derhjemme - også selvom de ikke har oplevet, at deres barn har stjålet eller tænker, de kunne finde på det. Det er vigtigt, så de forstår konsekvenserne, og så det ikke bliver værre i fremtiden, fortæller Khalid Mansour og fortsætter:

- En kvinde ringede engang, fordi hendes barn på 12 år skammede sig så meget, at han ikke engang ville i skole. Det hjalp, at vi snakkede sammen. Det er sådan, vi løser det, siger han.

Khalid Mansour fortæller, at de har et samarbejde med den lokale skole, hvor børnene kommer ud og får lov at se butikken, og her taler han med børnene om konsekvenserne ved tyveri.