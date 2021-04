Børn redder fugle fra at sidde fast i dåser: - Det vil vi helst ikke have sker

Sammen med elever fra 2. klasse på Hunderupskolen og borgmester Peter Rahbæk Juel (S) fandt hun blandt andet cigaretskod, plastikaffald og flaskekapsler.

- Det, man typisk tager ud i naturen og nyder, efterlader alt for mange derude i stedet for at tage det med tilbage og finde en skraldespand, hvor det hører hjemme, forklarer Maria Reumert Gjerding.

Elever vil hjælpe dyr

For veninderne Julie, Naima, Liva og Ellen, der alle går i 2. b på Hunderupskolen, handlede dagen blandt andet om at beskytte parkens pelsede beboere.

- Vi glæder os til det, for vi hjælper dyr, siger Naima Yanis.

Inden dagens affaldsindsamling håbede hun og de andre, at de ville finde mundbind og cigaretter og andet affald, der kan være farligt for dyrene. De satte pris på at blive klogere på skrald og hjælpe naturen.

- Vi får meget mere at vide om skrald, siger Liva Victoria Steen Tastesen.

Knivskarpe øjne

Årets affaldsindsamling har i år fokus på takeaway-affald, der bliver smidt i naturen og bybilledet. Alligevel kom flere typer skrald med i borgmesterens pose. Han fandt blandt andet en shotflaske, der ifølge borgmesteren nok nærmere var henkastet end glemt.

Derfor opfordrer han alle til at huske deres affald.

- Der er rigtig mange, der bruger Munke Mose, parkerne og de grønne områder. Og så er der også mange dyr, der lever der. De skal jo ikke have cigaretskod og plastik og andre ting og sager, hvor de bor og risikerer at få det i maven, siger han.